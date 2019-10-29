Менделеевцы привезли пять медалей с чемпионата Удмуртии по восточным единоборствам

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). 12 спортсменов среднего состава клуба «Сатори» приняли участие в Первенстве и Чемпионате Удмуртской Республики по ВБЕ, в дисциплине кобудо. Об этом пишут «Менделеевские новости».
Соревнования состоялись в спортивном комплексе «Ижевской Государственной Медицинской Академии». В них приняло участие более трехсот спортсменов из Ижевска, Можги, Агрыза и Менделеевска.
Хорошая подготовка и желание победить принесли отличные результаты спортсменам «Сатори». Золотые награды завоевали Кирилл Евдокимов и Арина Щербакова. «Серебро» взяли Сергей Фазлыев, Артур Калимуллин и Ульяна Красильникова.
Ребят тренируют Алексей Жуйков и Лилия Богатова.