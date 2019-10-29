Казань примет чемпионат мира по борьбе на поясах

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). С 31 октября по 3 ноября во Дворце единоборств «Ак Барс» в Казани состоится XVII чемпионат мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин не моложе 18 лет в вольном и классическом стиле, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.
К сегодняшнему дню принять участие в турнире заявились свыше 200 спортсменов из 40 стран. Среди мужчин будут определены сильнейшие в весовых категориях 57 кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг, среди женщин — 52 кг, 58 кг, 66 кг, 76 кг и свыше 76 кг.
Татарстан на турнире в составе российской сборной представят 15 борцов, занявшие первые и вторые места на чемпионате страны. Среди них — Алексей Абрамов, Андрон Абдуллин, Екатерина Бусова, Ранис Гилязетдинов, Ильнар Закиров, Ришат Исхаков, Ренас Калимуллин, Тимур Латипов, Булат Мусин, Гулия Мубаракшина, Габдыжалил Сулейманов, Регина Салихова, Шамиль Чевик, Ислам Фаляхов, Эндже Юсупова.