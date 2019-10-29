С начала ноября в Казани появятся 900 новых парковочных мест

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). С начала ноября в центре столицы РТ в тестовом режиме появятся 900 новых парковочных мест, которыми в течение месяца можно будет воспользоваться бесплатно, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 1 декабря 2019 года парковки начнут функционировать в штатном режиме. Так, новые места для парковки автомобиля появятся на улицах Абжалилова, Академическая, Зинина, Лейтенанта Шмидта, Товарищеская, Николая Ершова, Достоевского, Шигабутдина Марджани, Вишневского и др.

С полным списком можно ознакомиться на сайте мэрии. Всего в городе насчитывается 156 муниципальных парковок. Их время работы по будням и субботам — с 7 утра и до 9 вечера. В ночное время (с 9 вечера и до 7 утра), в воскресенье и праздничные дни (круглосуточно) — плата за размещение автомобиля на муниципальных уличных парковках не взимается.

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