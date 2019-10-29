Исмет Эрикан: Тесные связи Турции и Татарстана укрепляют отношения с Россией

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Сегодня в Казани состоялся торжественный прием, организованный от имени Генконсула Турции в Казани Исмета Эрикана и его супруги. Мероприятие, посвященное 96-й годовщине со дня провозглашения Турецкой Республики, прошло в отеле Kazan Palace, который разместился в здании бывшей Шамовской больницы.

На торжество были приглашены представители власти, общественности, бизнеса и СМИ Татарстана.

«Мы твердо уверены, что дружба между Турцией и Россией и сотрудничество во всех сферах будут продолжаться. Хотел бы подчеркнуть тот факт, что наши имеющиеся тесные связи с Республикой Татарстан укрепляют наши отношения с Российской Федерацией», — обратился к собравшимся Генконсул Турции в Казани.

Исмет Эрикан, для которого прием стал первым в должности Генконсула Турции в Казани, подчеркнул, что провозглашение республики стало «поворотной точкой в славной истории турецкого народа».

«Турецкие инвесторы внесли важный вклад в развитие Республики Татарстан. Много турецких компаний работало, много бизнесменов реализовало инвестиционные проекты в этом регионе. Я горжусь каждым человеком, который реализовал и продолжает реализовывать успешные проекты на этих дружеских и братских землях на расстоянии тысяч километров от нашей страны», — сказал генконсул.

Он назвал особой честью возможность проводить торжественный прием в историческом здании Казани, отреставрированном турецкими инвесторами.

Генконсул также подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет активно развивать сотрудничество с регионами, входящими в консульский округ: Башкортостаном, Чувашией, Марий Эл и другими.

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