(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). У рабочего одного из предприятий Нижнекамска дома нашли 39 кустов конопли, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Правоохранители обнаружили у 39-летнего мужчины при себе два грамма марихуаны, после чего провели обыск в его доме, где обнаружили целую лабораторию по выращиванию и культивированию запрещенных растений.

В результате полицейские изъяли порядка 100 граммов марихуаны и 39 кустов конопли.

По данному факту возбуждены уголовные дела о хранении, культивировании и потреблении наркотических средств.

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