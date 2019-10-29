Инструкция о том, как распознать инсульт, появилась в метро Казани

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). На станциях метро Казани появились плакаты с инструкцией о том, как распознать инсульт. Акцию во Всемирный день инсульта в столице Татарстана запустили казанские врачи и Фонд помощи больным инсультом «Зэнгэр Тасма» совместно с Республиканским Головным сосудистым центром на базе МКДЦ.

По словам медиков, ежегодно в Татарстане происходит 17 тысяч инсультов.

«Наиболее частыми и достоверными симптомами инсульта являются внезапные развитие слабости в руке или ноге, появление асимметрии лица и нарушение речи. Если мы подозреваем, что у человека инсульт, мы должны попросить его улыбнуться, поднять и удержать руку, по очереди — левую и правую. Также человек должен назвать свое имя. Если хотя бы одно из этих действий человек выполнить не смог, то с большей долей вероятности у него случился инсульт», — объяснил президент фонда «Зэнгэр Тасма» Тимур Демин.

Благодаря акции в метро каждый пассажир сможет узнать об основных симптомах инсульта и запомнить телефоны экстренных служб.

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