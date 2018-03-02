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Татар-информ

29 октября 2019, 19:02

ОбществоЗдоровье и среда

Первый центр по изучению редких видов диких кошек построят в РТ возле Тенишево

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ОбществоЗдоровье и среда

Первый центр по изучению редких видов диких кошек построят в РТ возле Тенишево

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В республиканском центре будут изучать манулов, степных кошек и краснокнижных лесных котов.

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Центр по изучению редких видов диких кошек, в том числе по изучению снежного барса, возведут в Камско-Устьинском районе Татарстана, неподалеку от поселка Тенишево. Облет предлагаемых под строительство земельных участков совершил сегодня директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук Вячеслав Рожнов.

«Считаю, что неправильно было бы строить в Татарстане центр по разведению снежных барсов. Здесь нужно построить центр по изучению редких видов кошачьих. Для этого мы облетели правый берег Волги, чтобы выбрать то место, где можно было бы построить центр. Здесь будут работать академические центральные и казанские институты, КФУ и все исследователи, которым бы это было интересно. Снежный барс живет в совершенно других местах, если здесь на равнине разводить и выращивать таких котят, а потом переселять их в высокогорные места обитания, то это было бы неправильно», — отметил столичный гость сразу после облета.

Российский ученый-териолог и специалист в области экологии животных выступает куратором проекта в Татарстане и осуществляет его научно-техническое сопровождение. Под руководством Вячеслава Рожнова был собран уникальный материал по биологии крупных хищников и морских млекопитающих – тигра, леопарда, ирбиса, белого медведя, белухи, серого кита. Он считает, что Правительство и Президент Татарстана приняли правильное решение о строительстве здесь центра, который бы привлекал не только российских специалистов, но и исследователей из мирового сообщества.

«Такой исследовательский центр будет первым. Предполагается, что здесь будут проводиться комплексные, мультидисциплинарные исследования. Это исследования поведения, генетических, физиологических особенностей редких видов кошек. Наша задача — изучить механизмы адаптации для того, чтобы понять, каким образом они приспосабливаются к самым разным условиям», — отметил ученый.

Он добавил, что центр должен находиться недалеко от подъездных путей, а вот населенных пунктов и сельскохозяйственных полей поблизости быть не должно — комплекс должен быть изолирован. Необходим расчлененный рельеф, поскольку здесь предполагается содержать разные виды кошек – степных, лесных и тропических. И такое место было выбрано в Камско-Устьинском районе.

Вячеслав Рожнов отметил, что в этом центре будут изучаться редкие виды кошачьих, которые могут приспособиться к таким условиям. Это манулы, степные кошки, дальневосточные лесные и европейские лесные коты. Один из подвидов – кавказский лесной кот, занесенный в Красную книгу РФ, тоже будет изучаться в нашем регионе.

«Предварительно мы выбрали место неподалеку от населенного пункта Тенишево, на расстоянии пяти километров. С одной стороны, нет вблизи населенных пунктов, а с другой – относительное разнообразие ландшафтов: есть степные, холмистые и обнесенные участки, скальные обнажения», — добавил директор Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника Юрий Горшков. 

Место выбрано, теперь будет составляться проект центра — здесь в дальнейшем будут располагаться вольерные комплексы, центральная лаборатория, пункт видеонаблюдения. Обсуждение вопросов сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких кошек продолжилось сегодня на базе КФУ с участием заинтересованных институтов, комитетов, исследовательских центров и министерств республики.

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