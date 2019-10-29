(Набережные Челны, 29 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). ФК «КАМАЗ» ответил ироничным видео на обвинения болельщиков в «ставке на проигрыш».

После матча челнинцев с тольяттинским «Акроном», который завершился со счетом 1:2 в пользу гостей, болельщики заговорили о том, что клуб нарочно проигрывает последние матчи, чтобы не выходить в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом речь зашла и на традиционной встрече болельщиков с футболистами, которая прошла накануне.

Ответом на недобрые высказывания стало видео, в котором ФК просит фанатов команды «не плакать» и помнить, что без поражений не бывает побед.

Футбольный клуб «КАМАЗ» из-за серии поражений в играх ПФЛ уступил первое место в турнирной таблице тольяттинскому «Акрону» и занимает на данный момент третье место в дивизионе «Урал-Приволжье».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.