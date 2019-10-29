Ветераны «Ак Барса» выиграла хоккейный турнир в Казани

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Ветераны казанского «Ак Барса» стали победителями международного хоккейного турнира, который завершился в Казани. Хозяева льда поочередно обыграли ветеранские команды ХК «Салават Юлаев» (7:2), магнитогорского «Легенды Магнитки» (4:2) и ХК «Ак Барс-Рига» (5:2).



По итогам всех проведенных матчей команды из Уфы, Магнитогорска и Риги набрали по 2 очка. По дополнительным показателям второе место заняла рижская команда ветеранов, третье — хоккеисты из Магнитогорска, четвертое – уфимцы.



Лучшим вратарем турнира был признан Евгений Мокеев (ХК «Ак Барс-Ветераны»), защитником — Александр Терёхин из ХК «Ак Барс-Рига», а нападающим — Алексей Кайгородов из ХК «Легенды Магнитки».

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Лучшим игроком турнира стал уфимец Игорь Григоренко, а приз зрительских симпатий достался его одноклубнику Сергею Насырову.



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