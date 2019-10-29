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Татар-информ

29 октября 2019, 18:16

Экономика и финансы

В Набережных Челнах оценили возможность потери Автоградом статуса моногорода

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Экономика и финансы

В Набережных Челнах оценили возможность потери Автоградом статуса моногорода

В исполкоме города посчитали, что экономика Челнов находится только на пороге диверсификации.

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Эльдар Тимергалиев прокомментировал информацию о возможном лишении Автограда статуса моногорода, сообщают «Челнинские известия». 

Тимергалиев отметил, что ПАО «КАМАЗ» все еще оказывает значительное влияние на экономику города. Всего на градообразующем предприятии трудятся более 35 тыс. человек. 

«Любые изменения в негативную сторону на КАМАЗе сказываются на жизни всех граждан. По документам Челны могут потерять статус моногорода, а по факту такие процессы занимают десятки лет», — сказал замруководителя исполкома Автограда. 

Он подчеркнул, что пока экономика Челнов находится только на пороге диверсификации и по-прежнему зависима от автогиганта. Тимергалиев посчитал, что необходимо привлечь в город бизнес, не связанный с ПАО «КАМАЗ». 

Ранее сообщалось, что число моногородов в России может сократиться почти вдвое из-за прекращения финансовой помощи от государства.

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