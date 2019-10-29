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Татар-информ

29 октября 2019, 21:16

Культура

Народные ансамбли и исполнители показали свое мастерство на фестивале «Камские истоки»

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Культура

Народные ансамбли и исполнители показали свое мастерство на фестивале «Камские истоки»

Фото: Управления культуры исполкома Набережных Челнов

В фестивале приняли участие творческие коллективы и исполнители-фольклористы из Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Заинска и других городов.

(Набережные Челны, 29 октября, «Татар-информ») В Набережных Челнах, во Дворце культуры «КАМАЗ» состоялся ежегодный региональный фестиваль национальной культуры «Камские истоки», сообщает Управление культуры исполкома города.

 В событиии, направленном на сохранение самобытности культур населяющих Татарстан народов, приняли участие творческие коллективы и исполнители-фольклористы из Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Заинска, Альметьевска, а также Альметьевского, Сабинского и Черемшанского районов.

Участники показывали свои умения в таких номинациях , как «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Художественное чтение», «Фольклорно-обрядовые постановки», «Национальный костюм» и других.

Ансамбль «Лэйсэн» из Кукмора стал лауреатом первой степени в номинации «Вокальные ансамбли», его солистка Алия Гатауллина оказалась одной из лучших в номинации «Вокал-соло». Коллектив «Казачья славница» из Менделеевского хутора также был отмечен сразу в трех номинациях. Выделило жюри и вокальные выступления маленьких звездочек — Айзили Зайнуллиной из Альметьевска и Екатерины Санниковой из Набережных Челнов.

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