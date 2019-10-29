Автомойку в водоохранной зоне пресекли экологи Татарстана

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). С начала года в рамках операции «Автостоп» экологами Татарстана выявлено 247 нарушений правил парковки в водоохранных зонах. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Мероприятие нацелено на выявление водителей, паркующихся на берегах водоемов. Нарушителям грозят штрафы в размере от 3 до 4,5 тыс. рублей для физических лиц, от 8 до 12 тыс. рублей — для должностных лиц, от 200 до 300 тыс. рублей — для юридических лиц», — сказано в сообщении.

Экологический контроль по охране водных объектов продолжается. Так, в Набережных Челнах, на территории гаражного кооператива возле реки Ялхов, местный житель решил устроить автомойку для личного автомобиля. В отношении нарушителя был составлен протокол об административном нарушении по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности». Данное нарушение чревато штрафом в размере от 3 до 4,5 тыс. рублей.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.