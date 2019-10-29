Рособрнадзор апробирует ЕГЭ по информатике в компьютерной форме

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Рособрнадзор 30 октября проведет апробацию ЕГЭ по информатике и ИКТ по новой модели – в компьютерной форме, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

«Нам важно понять, все ли пункты проведения экзаменов готовы к нововведению в плане материально-технического оснащения», – уточнил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

В тренировочном экзамене поучаствуют около 19 тыс. школьников из 84 регионов России. Для апробации задействуют свыше 1,8 тыс. пунктов проведения экзамена.

Во время экзамена, который проведут по новой технологии, каждый участник будет обеспечен отдельным компьютером. Контрольные измерительные материалы будут отображены на компьютере. Ответы участников не потребуют экспертной проверки, они оцениваются в автоматизированном режиме.

Ожидается, что новая модель ЕГЭ по информатике и ИКТ будет введена в России с 2021 года.

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