В Казани состоится всероссийский турнир по баскетболу на колясках

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Со 2 по 4 ноября в столице РТ пройдет всероссийский открытый турнир по баскетболу на колясках. Всего в соревнованиях примут участие 130 человек, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

За победу поборются команды из Казани, Набережных Челнов, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ижевска и др. Открытие пройдет 2 ноября в 10 часов утра в комплексе «УНИКС» поселка Васильево.

В этот же день стартуют отборочные игры. Во время церемонии закрытия выступят хореографические и эстрадные коллективы столицы РТ и Зеленодольска.

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