(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео разборки водителей казанских автобусов. Кадры с места происшествия опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что на одной из остановок в салон городского транспорта один из водителей заходит к другому и начинает на него кричать. Оппонент в ответ утверждает, что тот разбил ему стойку.

Водитель маршрута № 19 уходит, но потом возвращается и начинает бить водителя автобуса № 55. В драку вмешивается очевидец, разнимает мужчин и выпроваживает нападающего из транспортного средства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.