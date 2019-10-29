Волейбольный «Зенит-Казань» выпустил видеоролик к юбилейному сезону

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Волейбольный клуб «Зенит-Казань» выпустил проморолик к юбилейному, 20-му по счету сезону. Первый матч пройдет уже завтра в Красноярске против местного «Енисея».

«Мы посвящаем юбилейный двадцатый сезон своим фанатам. С вашей поддержкой мы стали одним из лучших клубов мира, с вами брали кубки и становились чемпионами», — отмечается на официальном сайте клуба.

«Что у нас общего? Почему мы выходим на площадку? Почему вы приходите на трибуны? Чтобы испытать счастье. Каждый раз заряжаться эмоциями. Отдавать всё до последней капли. Быть вместе», — говорится в ролике «Мы — "Зенит-Казань"», в котором в клиповой манере мелькают кадры победных эпизодов игры команды, эмоции болельщиков и игроков клуба.

Первая домашняя игра нового сезона пройдет в Казани 2 ноября. «Зенит» встретится с «Факелом» из Нового Уренгоя.



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