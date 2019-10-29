Нижнекамцы опасаются повторения петербургской истории с падением ребенка в люк

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). От жителей Нижнекамска стали поступать жалобы в информационную систему «Народный контроль» на открытые канализационные люки, сообщает «НТР 24».



По наблюдению нижнекамцев, люки без крышек встречаются в разных частях города. Жители высказали опасения, что открытые колодцы могут привести к трагедии, которая едва не случилась в Санкт-Петербурге, где в такой проем провалился маленький ребенок. Видео на днях облетело весь Интернет.



Журналисты Нижнекамска выехали на рейд, чтобы убедиться, что колодцы действительно открыты и находятся в непосредственной близости с людными местами. Один из них расположен рядом с центральным городским парком «Семья».





В Дирекции единого заказчика Нижнекамска уточнили, что им известно о данной проблеме, которая вскоре будет решена.



Директор МБУ «Дирекция единого заказчика» Тафкиль Ахметшин пояснил, что там, где есть аварийные люки, они обязательно закрываются. С этой же целью на следующий год в бюджет уже заложены средства.



«Но очень часто крышки для колодцев, которые мы покупаем, воруют и сдают в пункты приемы цветмета», – объяснил Тафкиль Ахметшин.

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