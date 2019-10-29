WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

29 октября 2019, 22:23

Общество

Нижнекамцы опасаются повторения петербургской истории с падением ребенка в люк

Рекомендуем

Общество

Нижнекамцы опасаются повторения петербургской истории с падением ребенка в люк

Фото: ntr-24.ru

По наблюдению нижнекамцев, люки без крышек встречаются в разных частях города.

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). От жителей Нижнекамска стали поступать жалобы в информационную систему «Народный контроль» на открытые канализационные люки, сообщает «НТР 24».

По наблюдению нижнекамцев, люки без крышек встречаются в разных частях города. Жители высказали опасения, что открытые колодцы могут привести к трагедии, которая едва не случилась в Санкт-Петербурге, где в такой проем провалился маленький ребенок. Видео на днях облетело весь Интернет.

Журналисты Нижнекамска выехали на рейд, чтобы убедиться, что колодцы действительно открыты и находятся в непосредственной близости с людными местами. Один из них расположен рядом с центральным городским парком «Семья».

 

В Дирекции единого заказчика Нижнекамска уточнили, что им известно о данной проблеме, которая вскоре будет решена.

Директор МБУ «Дирекция единого заказчика» Тафкиль Ахметшин пояснил, что там, где есть аварийные люки, они обязательно закрываются. С этой же целью на следующий год в бюджет уже заложены средства.

«Но очень часто крышки для колодцев, которые мы покупаем, воруют и сдают в пункты приемы цветмета», – объяснил Тафкиль Ахметшин.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Исмет Эрикан: Тесные связи Турции и Татарстана укрепляют отношения с Россией
Новости дня
23:07
Осенний уикенд короткого метра проведут для казанских киноманов в Доме Актера

Публику ждут шесть фантастических, смелых и бескомпромиссных картин, отмеченных на «Кинотавре» и Московском Международном фестивале.

22:48
Число россиян, увлекшихся событийным туризмом, выросло до 30% и продолжает расти
22:23
Нижнекамцы опасаются повторения петербургской истории с падением ребенка в люк

По наблюдению нижнекамцев, люки без крышек встречаются в разных частях города.

22:06
В России отзывают около 30 автомобилей Lamborghini
21:48
Автомойку в водоохранной зоне пресекли экологи Татарстана

Всего за текущий год в республике выявили почти 250 нарушений правил парковки вблизи рек и озер.

21:28
В Казани пройдет международный форум «Добрая Казань»

Для участия необходимо пройти регистрацию до 22 ноября 2019 года.

21:16
Народные ансамбли и исполнители показали свое мастерство на фестивале «Камские истоки»

В фестивале приняли участие творческие коллективы и исполнители-фольклористы из Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Заинска и других городов.

21:02
В Казани состоится всероссийский турнир по баскетболу на колясках

В состязаниях примут участие команды из Набережных Челнов, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ижевска и других городов.

20:48
Казань примет чемпионат мира по борьбе на поясах

В различных весовых категориях поборются за призовые места спортсмены из 40 стран.

20:24
С начала ноября в Казани появятся 900 новых парковочных мест

В течение первого месяца воспользоваться местами для парковки можно будет бесплатно.

20:16
В России будут отозваны более тысячи автомобилей Toyota
20:00
Получившего травму орлана-белохвоста готовят к возвращению в природную среду

Птицу нашли с ранами на лапе и ссадинами в начале октября.

19:46
ФК «КАМАЗ» ответил ироничным видео на обвинения болельщиков в «ставке на проигрыш»

Челнинский футбольный клуб из-за серии поражений спустился в турнирной таблице ПФЛ на третью строчку.

19:32
Исмет Эрикан: Тесные связи Турции и Татарстана укрепляют отношения с Россией

Генконсул Турции в Казани провел сегодня первый официальный прием.

19:25
У рабочего одного из предприятий Нижнекамска дома нашли 39 кустов конопли

Мужчина оборудовал целую лабораторию по выращиванию и культивированию запрещенных растений.

19:20
Инструкция о том, как распознать инсульт, появилась в метро Казани

На информационных стендах врачи Татарстана разместили простые правила, которые помогут любому человеку распознать «катастрофу» мозга и вызвать скорую.

19:10
В «Меркурии» начнут оформлять ветеринарные сертификаты на всю молочную продукцию РТ

Обязательной сертификации подлежит питьевое молоко, мороженое, йогурт, кефир, творог и другие продукты.

19:02
Первый центр по изучению редких видов диких кошек построят в РТ возле Тенишево

В республиканском центре будут изучать манулов, степных кошек и краснокнижных лесных котов.

18:46
В двух домах и одном детсаду Вахитовского района на сутки отключат воду

Водоснабжение будет отсутствовать с 9 утра 30 октября и до 5 утра 31 октября.

18:32
Ветераны «Ак Барса» выиграли хоккейный турнир в Казани

Казанские хоккеисты обыграли всех своих соперников с общей разницей шайб 16-6.

18:16
В Набережных Челнах оценили возможность потери Автоградом статуса моногорода

В исполкоме города посчитали, что экономика Челнов находится только на пороге диверсификации.

18:08
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
18:05
Авто с уснувшим водителем в Татарстане вылетело с дороги и перевернулось на крышу

Авария произошла на 917-м километре трассы М7 в Рыбно-Слободском районе республики.

17:54
Волейбольный «Зенит-Казань» выпустил видеоролик к юбилейному сезону

30 октября казанский клуб стартует в 20-м по счету сезоне в своей истории.

17:40
Рособрнадзор апробирует ЕГЭ по информатике в компьютерной форме

Ответы участников будут оцениваться в автоматизированном режиме.

События