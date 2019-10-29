WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

29 октября 2019, 17:08

Общество

Молодежь 30 народов Татарстана посетит «Танцеманию» в День народного единства в Казани

Общество

Молодежь 30 народов Татарстана посетит «Танцеманию» в День народного единства в Казани

Фото: архив/Владимир Васильев

Основной задачей проекта является сохранение исторического наследия России.

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Активисты Молодежной ассамблеи народов Татарстана станут участниками проекта «Танцемания» от радио «МИР», который пройдет 4 ноября 2019 года в казанском КРК «Пирамида». В торжествах по случаю Дня народного единства примут участие представители 30 национальностей, проживающих в республике. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» организаторы мероприятия.

«Миссия Молодёжной ассамблеи – воспитание уважения к личности через межнациональный культурный диалог. Это помощь представителям различных национальностей в реализации проектов, направленных на дружбу между народами, профилактику национализма и экстремизма в молодёжной среде», – отметили организаторы.

Перед гостями праздника выступят музыкальные коллективы Burito, «Винтаж» и DJ Groove. В ходе праздника ведущие «Танцемании» проведут тематическую викторину, посвященную Дню народного единства, с вручением призов. Главным призом станет круиз по реке Волге на комфортабельном четырехпалубном круизном теплоходе. Также гости праздника смогут выиграть полет над Казанью на борту брендированного аэростата от Радио «МИР» под управлением чемпиона мира по воздухоплаванию, вице-президента Федерации воздухоплавания России Ивана Меняйло.

«Танцемания» от Радио «МИР» организуется Межгосударственной телерадиокомпанией «Мир», проходит при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Набережных Челнах поддержат всероссийскую акцию в защиту животных
Новости дня
17:25
ГИБДД Татарстана рекомендует водителям поставить на авто зимнюю резину

Госавтоинспекция напоминает, что при низких температурах летние шины могут спровоцировать занос и серьезно увеличить тормозной путь.

17:08
Молодежь 30 народов Татарстана посетит «Танцеманию» в День народного единства в Казани

Основной задачей проекта является сохранение исторического наследия России.

17:06
В Набережных Челнах поддержат всероссийскую акцию в защиту животных

В ходе мероприятия пройдет добровольный сбор лекарств, старых вещей, игрушек и кормов в помощь бездомным животным.

17:05
Очевидцы сняли на видео разборки водителей казанских автобусов

По предварительным данным, конфликт произошел между водителями автобусов 19 и 55 маршрутов.

16:46
Историк Колеров назвал сталинизм основой развития политики ЕС на лекции в Казани

Профессор Высшей школы экономики выступил в Казани с лекцией «Европейские предпосылки сталинизма: индустриализм, биополитика и тотальная война».

16:40
Труба котельной в Горкинско-Ометьевском лесу станет градусником за 5 млн рублей

Арт-объект с подсветкой появится к следующему году.

16:30
При подключении Wink — Интернет в подарок
16:30
Казанские школьники получат новогодние подарки от мэрии за 32 млн рублей

На наборы с зефиром и десертом с кремовой начинкой потратят на треть больше, чем в прошлом году.

16:27
Бывшего мэра Бугульмы будут судить за взятку в 2,7 млн рублей

Следствие считает, что экс-глава района помог за вознаграждение фирме выиграть контракт на поставку фонтанного оборудования в Бугульму.

16:21
Житель Казани снял на видео шторм на Кремлевской набережной

Накануне в Татарстане штормовой ветер срывал с домов кровли, обрушивал рекламные щиты и деревья.

16:16
Марат Зяббаров заявил о разнице цен на овощи в 70% на сельхозярмарках и торговых сетях

Татарстанцы на ярмарочных площадках могут оставить заявки для производителей на желаемую сельхозпродукцию.

16:08
Создатель частной скорой рассказал свою историю успеха на форуме «Мой бизнес» в Челнах

Набережные Челны стали одним из 26 крупнейших городов России, где проводятся бесплатные мастер-классы для бизнесменов.

16:05
Из прицепа большегруза в Казани выкатились металлические трубы и перекрыли дорогу

Авария произошла на Тихорецкой улице сегодня днем.

15:54
Команда Тюлячинского района стала победителем соревнований на призы Минсельхоза РТ

В ходе соревнований сельских спортсменов определились сильнейшие борцы в семи весовых категориях.

15:36
В Татарстане за два года введут в эксплуатацию 24 молочных комплекса на 17 тыс. коров

С начала 2019 года в республике производство молока выросло на 4%.

15:31
В Ижевске задержаны татарстанцы, которые угоняли авто, меняли им двигатели и продавали

У лидера группы в Елабуге была мастерская, куда доставляли угнанные в Удмуртии иномарки.

15:20
Профессор КФУ рассказал, какая погода будет в Казани в ноябре и зимой

Юрий Переведенцев предупредил о перепадах температур и атмосферного давления.

15:05
Марат Зяббаров отметил существенный рост урожайности свеклы по сравнению с 2018 годом

В Татарстане в текущем году планируют собрать 2,6 млн тонн сахарной свеклы.

14:58
На востоке Татарстана появятся более тысячи мусорных контейнеров европейского качества

В праздничные дни вывоз мусора будет осуществляться в привычном режиме, отметили в «Гринте».

14:56
Октябрь в Казани станет самым теплым за 144 года наблюдений

Последние три дня октября в столице Татарстана побили рекорд по теплу 1966 года.

14:34
Минсельхозпрод РТ назвал лидирующие и отстающие районы по урожайности зерна

В Татарстане без учета кукурузы собрано 4,3 млн тонн зерна при урожайности 30,2 ц/га.

14:33
В Татарстане осудили парня, который случайно ударил грудного ребенка, избивая экс-жену

Случай произошел в селе Тюбяк Чекурча летом, когда пьяный молодой человек наведался в дом к бывшей супруге.

14:05
Прокуратура РТ прикрыла зоопарк в Уруссу, где звери представляют опасность для гостей

Клетки с животными ненадежно запирались, а барьеры, отделяющие посетителей от вольеров с животными, местами и вовсе отсутствовали.

13:46
В Татарстане в 2020 году планируется дополнительно заложить 100 га плодовых садов

В республике возрос интерес к закладке садов интенсивного типа, отметил глава Минсельхозпрода РТ.

13:45
Следователи ищут преступника, который поджег дом с двумя бродягами в центре Казани

В середине октября во время тушения заброшенного дома на улице Хади Такташа были обнаружены тела двух мужчин.

События