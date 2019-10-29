Молодежь 30 народов Татарстана посетит «Танцеманию» в День народного единства в Казани

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Активисты Молодежной ассамблеи народов Татарстана станут участниками проекта «Танцемания» от радио «МИР», который пройдет 4 ноября 2019 года в казанском КРК «Пирамида». В торжествах по случаю Дня народного единства примут участие представители 30 национальностей, проживающих в республике. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» организаторы мероприятия.

«Миссия Молодёжной ассамблеи – воспитание уважения к личности через межнациональный культурный диалог. Это помощь представителям различных национальностей в реализации проектов, направленных на дружбу между народами, профилактику национализма и экстремизма в молодёжной среде», – отметили организаторы.

Перед гостями праздника выступят музыкальные коллективы Burito, «Винтаж» и DJ Groove. В ходе праздника ведущие «Танцемании» проведут тематическую викторину, посвященную Дню народного единства, с вручением призов. Главным призом станет круиз по реке Волге на комфортабельном четырехпалубном круизном теплоходе. Также гости праздника смогут выиграть полет над Казанью на борту брендированного аэростата от Радио «МИР» под управлением чемпиона мира по воздухоплаванию, вице-президента Федерации воздухоплавания России Ивана Меняйло.

«Танцемания» от Радио «МИР» организуется Межгосударственной телерадиокомпанией «Мир», проходит при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

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