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Татар-информ

29 октября 2019, 17:06

Общество

В Набережных Челнах поддержат всероссийскую акцию в защиту животных

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Общество

В Набережных Челнах поддержат всероссийскую акцию в защиту животных

Фото: архив/Александр Эшкинин

В ходе мероприятия пройдет добровольный сбор лекарств, старых вещей, игрушек и кормов в помощь бездомным животным.

(Набережные Челны, 29 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах поддержат всероссийскую акцию в защиту животных, которая проходит в стране с 26 октября по 10 ноября. Об этом сообщили представители зоозащитного движения Автограда.

Челнинцы обратились в исполком с заявкой на проведение пикета, который планируют организовать 2 ноября.

«В конце прошлого года на федеральном уровне наконец-то был принят закон „Об ответственном обращении с животными“. К сожалению, он пока не заработал, — рассказала активистка зоозащитного движения Виктория Беспалова. — В последнее время мы стали часто сталкиваться с пулевыми ранениями. Сейчас мы боремся за здоровье собаки по кличке Лева, которому неизвестный всадил две пули из травматического оружия. Лева абсолютно безобидный, хотя и имеет грозный вид. Для некоторых этого достаточно для жестокой расправы. В результате нападения у животного отказали задние лапы. Нам пришлось везти его на операцию в другую республику. Сейчас собака идет на поправку. Однако наказание за содеянное никто не понес».

По словам Беспаловой, это не единичный случай, когда против животных применяется оружие. 27 мая на остановке общественного транспорта «Детская поликлиника № 4» выстрелами в голову были убиты две собаки, еще две получили ранения. «Нам так и не удалось добиться возбуждения уголовного дела. Хотя заявлений от жителей микрорайонов поступило немало», — сообщила защитница животных.

«Мы хотим, чтобы федеральный закон о защите животных не пылился под сукном, а реально работал. Потому что безнаказанность порождает еще большее зло», — отметила челнинка.

В ходе мероприятия пройдет также добровольный сбор лекарств, теплых вещей, игрушек и кормов в помощь бездомным животным.

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