(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Житель Казани снял на видео шторм на Кремлевской набережной. Соответствующими кадрами он поделился в одной из социальных сетей.

На видео видно, как крупные волны бьются о берег и заливают набережную. Брызги достают до автомобиля, из которого ведет съемку мужчина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в Татарстане штормовой ветер срывал кровли домов и ронял деревья. По данным МЧС, были повреждены 13 автомобилей, обрушены семь рекламных щитов, девять населенных пунктов оказались лишены электроснабжения.

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