В Казани пройдет международный форум «Добрая Казань»

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Стартовал прием заявок на участие в четвертом международном форуме «Добрая Казань. Благотворительность и национальные проекты», который пройдет в столице республики 2 и 3 декабря, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«На протяжении двух дней опытом поддержки некоммерческого сектора поделятся представители органов власти и благотворительных организаций России и зарубежья», — отмечается в сообщении организаторов.

Планируется, что в текущем году форум посетят свыше 350 человек из разных регионов страны. По окончании мероприятия участникам раздадут сборник, который включает проекты лучших социальных практик РТ.

Чтобы принять участие, необходимо до 22 ноября зарегистрироваться на сайте dobroforumkzn.ru.

За три года деятельности форума в нем поучаствовали свыше тысячи человек. Проект объединяет надежные благотворительные фонды, социально ориентированные компании и волонтерские объединения.

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