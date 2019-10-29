Бугульминский тренер по волейболу стал заслуженным работником физической культуры РТ

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Бугульминскому тренеру по волейболу Рифмиру Сафарову вручили государственную награду на совещании в мэрии Бугульмы. Об этом пишет «Бугульминская газета».



Награду «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан» вручал глава исполкома Бугульминского района Адель Галиуллин.



Рифмир Сафаров является тренером отделения волейбола спортивной школы «Факел». В августе этого года он отметил 80-летие.



Рифмир Мурзагалиевич 24 года из своей более чем 60-летней трудовой деятельности посвятил воспитанию молодежи Бугульминского района. Вырастил не одно поколение победителей республиканских и всероссийских соревнований.

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