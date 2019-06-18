Историк Колеров назвал сталинизм основой развития политики ЕС на лекции в Казани

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Концепция сталинизма является основой развития политики Европы ХХ века. Такое мнение выразил историк Модест Колеров, выступив в Казанском инновационном университете с публичной лекцией «Европейские предпосылки сталинизма: индустриализм, биополитика и тотальная война».

По словам профессора, возникновению сталинизма способствовали капиталистическая индустриализация, военно-экономический опыт Первой мировой войны, индустриальная «политика населения» (биополитика), традиционная для российских государственных деятелей задача углубления стратегической безопасности России, а также мировая практика соединения репрессий и мобилизации принудительного труда.

Историк подчеркнул, что феномен сталинизма было неправильно рассматривать только в масштабах России. «Сталин — родная и естественная часть западного модерна, его продолжение. В Европе опирались на принципы сталинизма, что стало основой их политики», — рассказал историк.

Он добавил, что для современной политической практики и политологии чрезвычайно важно знать базовые принципы политического стиля построения социализма в отдельной взятой стране.

Как отметил Модест Колеров, изучение особенностей сталинского политического стиля необходимо, в том числе и для деконструкции неосталинизма.

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