В Ижевске задержаны татарстанцы, которые угоняли авто, меняли им двигатели и продавали

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В Ижевске задержаны татарстанцы, которые чинили разбитые авто из запчастей угнанных, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Росгвардейцы из Удмуртской Республики вместе с сотрудниками региональных МВД и СК задержали троих злоумышленников из Татарстана, которые крали иномарки.

Лидером преступной группы был 31-летний житель Елабуги, у которого была своя ремонтная мастерская. Мужчина покупал в Сети машины в послеаварийном состоянии, затем находил в Ижевске такие же, но целые, после чего в паре с двумя подельниками, при помощи заранее подготовленных ключей, угонял машины.

Иномарки перегоняли в Елабугу, где в мастерской на них ставили двигатели с приобретенных в Интернете машин и перебивали идентификационные номера. После этого отремонтированные авто продавали на территории Татарстана.

Следователи установили, что таким образом были похищены четыре иномарки. Общий ущерб превысил 2,5 млн рублей.

Сейчас все машины изъяты и возвращены владельцам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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