Число россиян, увлекшихся событийным туризмом, выросло до 30% и продолжает расти

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В течение последних лет в России становится все более популярным событийный туризм, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на председателя Комиссии ОП России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елену Сутормину.

«На конец 2018 года событийный туризм составил примерно 30% от всего рынка и продолжает активно развиваться», — рассказала Сутормина.

Данный вид туризма ориентирован на посещение местности в определенное время ради какого-либо события. К ним могут относиться фестивали различной тематики (театральные, гастрономические, фестивали музыки и кино) и национальные праздники.

По словам Суторминой, положительная динамика наблюдается и в экотуризме. Так, в Алтайском крае число туристов выросло в полтора раза (2 млн человек), в Иркутской области — в два раза (около 1,5 млн человек).

«Растут показатели по религиозному туризму. Всё более популярными становятся сельскохозяйственный и агротуризм», — заключила спикер.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-3 лучших городов России для путешествий в 2020 году.

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