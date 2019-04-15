Профессор КФУ рассказал, какая погода будет в Казани в ноябре и зимой

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Среднемесячная температура в октябре в Казани была почти в два раза выше нормы. В ноябре у погоды будет также неустойчивый характер, возможны перепады температур и давления. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сегодня профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«У нас сейчас преобладают западные процессы. Эта неустойчивость будет иметь место и в ноябре, циклоны будут проходить через нашу территорию. Температура воздуха и давление будут прыгать. Если будет превалировать влияние Северной Атлантики, то и средние температуры ноября могут оказаться выше климатической нормы», — сказал он.

Собеседник предупредил о возможных в ноябре перепадах температур и атмосферного давления. Это могут почувствовать метеозависимые люди и горожане, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам Переведенцева, в ноябре и в декабре Северная Атлантика обычно оказывает на нас большое влияние, потому что океан становится теплее, чем континент. Воздушные массы будут приходить с запада. В январе и в феврале может сказаться влияние Сибирского антициклона, тогда наступят морозные дни.

«Холодные зимы остались в прошлом. В условиях глобального потепления климата существует вероятность того, что зима будет теплой. Возможны как оттепели, так и морозы. Также зима может быть снежной, поскольку при потеплении обычно приходят циклоны, которые приносят осадки», — отметил Переведенцев.

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