Октябрь в Казани станет самым теплым за 144 года наблюдений

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Текущий октябрь может стать самым теплым месяцем за всю 144-летнюю историю метеонаблюдений в Казани – с 1875 года. Последние три дня погода била температурные рекорды. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в КФУ.

«Казань три дня бьет температурные рекорды. 26, 27 и 28 октября были побиты температурные рекорды — за более точную историю метеонаблюдений — с 1966 года. Предыдущий "теплый" рекорд октября был отмечен в 2006 году. На сегодняшний день средняя температура месяца составляет 9,2 градуса. До этого рекордсменами в октябре со значением 8,7 градуса тепла были 1935, 1974 и 2008 годы», — сообщила заведующая метеостанцией КФУ Мадина Шарипова.

26 октября текущего года в столице Татарстана было зафиксировано 14 градусов тепла, в то время как в предыдущий рекордный 2006 год столбик термометра днем поднимался до 12,3 градусов тепла. 27 октября текущего года отмечено 12,4 градуса тепла (в 2006 году — 10,6 градуса), а 28 октября — 12,7 градуса (в 2006 году — 10,3 градуса).



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