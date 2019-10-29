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Татар-информ

29 октября 2019, 16:08

Экономика и финансы

Создатель частной скорой рассказал свою историю успеха на форуме «Мой бизнес» в Челнах

Экономика и финансы

Создатель частной скорой рассказал свою историю успеха на форуме «Мой бизнес» в Челнах

Фото: пресс-служба форума

Набережные Челны стали одним из 26 крупнейших городов России, где проводятся бесплатные мастер-классы для бизнесменов.

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Около 300 гостей собрал в Набережных Челнах бесплатный очный мастер-класс для предпринимателей «Мой бизнес». Важной частью мастер-класса стали живые истории успеха от предпринимателей Татарстана, благодаря которым участники мероприятия получили ценный опыт по созданию бизнеса. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Один из спикеров – сооснователь и главврач частной скорой помощи «Челны» Николай Зотов рассказал о важности баланса между «быть бизнесменом» и «быть хорошим специалистом». «На своем примере он показал, что в любом прибыльном деле глобальная цель заключается в том, чтобы сделать жизнь людей лучше, поэтому его учреждение уделяет особое внимание социальному предпринимательству», – отметили организаторы.

Как получить кредит для бизнеса, озвучил руководитель центра малого и среднего бизнеса Банка «Открытие» Дамир Тахавиев. В своем выступлении он акцентировал внимание на трех показателях, которые являются решающими при принятии решения о выдаче кредита: ведение учета на постоянной основе, проведение расчетов с контрагентами через счета в банке, постоянный анализ доходности.

Гости также услышали выступления соучредителя сети верёвочных парков «На высоте» Даниила Балтачева, главного редактора модного издания «Я покупаю. Набережные Челны» Жанны Дариной, владельца клуба CrossFit PIONEER Эмиля Шамсутдинова.

Мастер-классы «Мой бизнес» проводятся в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», который является составной частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Набережные Челны стали одним из 26 городов страны, где мастер-классы в таком же формате пройдут до конца года.

 

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