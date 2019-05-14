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Татар-информ

29 октября 2019, 14:58

Экономика и финансы

На востоке Татарстана появятся более тысячи мусорных контейнеров европейского качества

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Экономика и финансы

На востоке Татарстана появятся более тысячи мусорных контейнеров европейского качества

Фото: архив/Салават Камалетдинов

В праздничные дни вывоз мусора будет осуществляться в привычном режиме, отметили в «Гринте».

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). В восточной зоне Татарстана появятся более тысячи новых мусорных контейнеров европейского качества. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТБО ООО «Гринта».

«Мы обратили внимание, что в некоторых районах состояние контейнеров оставляет желать лучшего. Сейчас мы закупаем более тысячи современных контейнеров европейского качества. Они удобны и позволят сохранить эстетический вид дворов», — отметила гендиректор компании Светлана Ярлыченко.

Дополнительные выходные 4 и 6 ноября не станут причиной сбоя привычного графика вывоза твердых коммунальных отходов в восточном регионе республики, добавили в пресс-службе. Также в эти дни в привычном режиме будут работать телефоны горячей линии ООО «Гринта».

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