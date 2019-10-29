В Татарстане осудили парня, который случайно ударил грудного ребенка, избивая экс-жену

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В Татарстане осудили 21-летнего парня, который причинил по неосторожности тяжкий вред здоровью грудного ребенка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В августе в селе Тюбяк Чекурча молодой человек находился в доме бывшей супруги. Они поссорились, и в пылу конфликта пьяный парень подошел к женщине, которая сидела на диване и кормила двухмесячного малыша, и ударил ее несколько раз по лицу и груди.

Один из ударов случайно пришелся по голове ребенка, причинив ему тяжелую травму.

Мировой суд приговорил парня к 400 часам обязательных работ.

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