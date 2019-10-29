Труба котельной в Горкинско-Ометьевском лесу станет градусником за 5 млн рублей

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Дымовая труба казанской районной котельной «Горки» превратится в подсвечивающийся термометр. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Выполнить архитектурную подсветку дымовой трубы с визуальным отображением термометра на поверхности трубы, с динамически изменяемыми показаниями температуры, в зависимости от температуры окружающей среды», — указано в документе госзакупки.

Высота арт-объекта «Гигантский термометр» составит 100 метров. На его реализацию выделят 4,9 млн рублей. Трубу модернизируют к 2020 году.





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