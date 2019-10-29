(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Прокуратура РТ прикрыла зоопарк в Уруссу, где звери представляют опасность для гостей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Специалисты ведомства Ютазинского района выяснили, что в передвижном зоопарке задвижки на клетках с животными в плохом состоянии, замков на них нет.

Барьеры, что отделяют зверей от посетителей, не закреплены, а местами и вовсе отсутствуют. Кроме того, часть хищных животных подолгу остается без контроля сотрудников, из-за неправильного расположения вольеров.

Прокуратура сочла, что данные нарушения создают реальную угрозу безопасности посетителей.

От владельца зоопарка потребовали, чтобы он устранил все выявленные недочеты, а до этого времени, деятельность предприятия будет приостановлена.

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