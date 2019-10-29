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Татар-информ

29 октября 2019, 13:39

Общество

Тематикой «Первой лиги» в Казани станет японская культура

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Общество

Тематикой «Первой лиги» в Казани станет японская культура

Фото: Рамиль Гали

Школа актива «Первая лига. Старт» пройдет с 15 по 17 ноября на базе МЦ «Волга».

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Тематикой школы актива «Первая лига. Старт», которая пройдет в Казани с 15 по 17 ноября, станет японская культура. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил исполнительный директор Республиканской кадровой программы «Первая лига» Ислам Хабибуллин.

«В связи с тем, что общая кадровая программа имеет эмоциональную окраску, в этом году мы выбрали для нее такую тематику, как японская культура. Все планы мы раскрывать не будем, чтобы для ребят это было неожиданностью», — сообщил спикер.

Программа в этом году затронет не только Казань. Школы актива уже прошли в Елабуге, Нижнекамске, Буинске, Лениногорске. Похожие смены планируется провести в Альметьевске, Набережные Челнах и Тетюшах.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», татарстанским первокурсникам предлагают влиться в студенческую жизнь и развить свои лидерские качества. Участие в трехдневном интенсиве бесплатное, а заявку можно подать до 3 ноября. Участников ждут встречи с учеными, спортсменами, политиками, бизнесменами, а также общественными и культурными деятелями РТ. Также для участников будут организованы мастер-классы и тренинги для развития лидерских качеств и навыков командной работы.

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