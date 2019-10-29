В двух домах и одном детсаду Вахитовского района на сутки отключат воду

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). С завтрашнего утра в течение суток в нескольких домах Вахитовского района Казани не будет воды, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С 9 утра 30 октября и до 5 утра следующего дня водоснабжение будет отсутствовать в доме № 15/8б по улице Марселя Салимжанова, в доме № 8а по Миннулина и детском саду № 24 (Спартаковская, № 53).

Причина временных неудобств — проведение работ на сетях водопровода. МУП «Водоканал» просит горожан заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам от населения.

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