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Татар-информ

29 октября 2019, 13:44

Общество

«Машина – друг и помощник»: в РТ 22 пострадавших на производстве получили Lada Granta

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Общество

«Машина – друг и помощник»: в РТ 22 пострадавших на производстве получили Lada Granta

Фото: Салават Камалетдинов

Ключи от новых автомобилей вручили Лейла Фазлеева и Павел Лоханов.

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Новые автомобили Lada Granta получили сегодня 22 пострадавших на производстве татарстанца. В автоцентре «КАН Авто» в Казани ключи от машин им вручили заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и управляющий Региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ Павел Лоханов.

«Сегодня мы вручаем ключи от 22 автомобилей, всего в этом году их будет роздано 32, а начиная с 2001 года – порядка 900 штук. Автомобили в основном оснащены автоматическим ручным управлением, чтобы люди себя максимально комфортно чувствовали во время поездки. Мы отдаем отчет, что автомобиль не может заменить утраченного здоровья, но надеемся, что машина станет вашим надежным помощником в жизни», — сказал Павел Лоханов на торжественной церемонии.

Он отметил, что ФСС по РТ раздает не только автомобили, но и выплачивает единовременные и ежемесячные выплаты пострадавшим на производстве, а также организует для них санаторно-курортное лечение, оплачивает лекарственные препараты, обучение и профориентацию в рамках системы комплексной реабилитации. Вся эта работа проводится при плотном взаимодействии с Правительством РТ.

«Хочу пожелать людям, пострадавшим на производстве, большого здоровья. Пожелать, чтобы этот автомобиль всегда помогал в вашей жизни, чтобы ваши близкие всегда были рядом с вами. Вопрос профилактики травматизма и происшествий на производстве является приоритетным и ключевым у Президента РТ. Он всегда требует от нас четкого исполнения всех инструкций по охране труда на производстве. Несчастных случаев на производстве становится все меньше и меньше, и мы стремимся к тому, чтобы их свести к нулю», — сказала Лейла Фазлеева, обращаясь к собравшимся.

Гульшат Сайфиева из Муслюмовского района на церемонию вручения ключей от автомобиля приехала вместе с мужем и дочкой. Она работала в колхозе ветеринарным техником, когда случилось несчастье — на женщину напал племенной бык.

«Мы выводили коров на пастбище, когда бык сорвался с цепи и на меня напал. Пострадала сильно. На ноге были разорваны все сосуды, неразорванной осталась единственная артерия. Потеряла много крови. Меня привезли из деревни в район наши работники. Операция длилась четыре часа, проходила она в Муслюмово. Почти семь дней находилась между небом и землей. Потом постепенно стала вставать на ноги, пришла в себя. Четыре месяца пролежала в больнице», — рассказала она корреспонденту ИА «Татар-информ».

Женщина стояла в очереди за автомобилем год и очень рада этому долгожданному событию. Говорит, что в машине очень нуждается, поскольку приходится часто ездить из деревни в район за лекарствами и в больницу. Управлять автомобилем Гульшат Сайфиева собирается сама.

Другая пострадавшая на производстве – жительница Казани. Валентина Никитина – сотрудница порохового завода. Она работала там резчиком специзделий, когда произошел взрыв. Это случилось 21 декабря 2016 года. Тогда пострадавшей было 28 лет. Сейчас молодая женщина передвигается на костылях.

«Заискрило, и загорелся порох в пятом цехе, где я работала. После взрыва мне попало по пяткам и раздробило голеностопный сустав. Пострадали обе ноги. Потом меня прооперировали в 12-й больнице. На обе ноги поставили аппарат Илизарова. Когда его сняли, я проходила длительную реабилитацию. Была в госпитале для ветеранов, в Иннополисе, ездила в санаторий в Кирово-Чепецк», — рассказала она.

До ЧП на производстве Валентина Никитина уже ездила за рулем автомобиля. Сейчас женщина планирует обучиться вождению машины с ручным управлением, чтобы самостоятельно добираться до больницы и на работу. Она продолжает работать на пороховом заводе, но перешла на легкий, ручной труд.

«Я очень рада, что мне дают машину, и благодарна Фонду социального страхования. Фонд мне помог пройти необходимую реабилитацию», — отметила Валентина.

Каждый автомобиль подбирался с учетом физических особенностей инвалидов. Машина выдается пострадавшему на производстве один раз в семь лет и передается в собственность. В период эксплуатации авто по заявлению пострадавшего фонд частично оплачивает горюче-смазочные материалы. Кроме того, один раз в семь лет автовладелец сможет провести капитальный ремонт машины в размере до 30 процентов от ее стоимости. Всего в текущем году автомобилями будут обеспечены 32 пострадавших на общую сумму 15,4 млн руб.

Предоставление транспортных средств является одним из видов медицинской, профессиональной и социальной реабилитации. До 2009 года пострадавшим на производстве выдавались автомобили «Ока», начиная с 2009 года — автомобили Lada марок ВАЗ - 2104, 2105, 2107. С 2013 года пострадавшие обеспечиваются автомобилями Lada Granta. Основанием для обеспечения пострадавшего автомобилем является индивидуальная программа реабилитации, которая разрабатывается бюро медико-социальной экспертизы. Это же бюро определяет модификацию автомобиля с учетом индивидуальных физических особенностей каждого человека.
 

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