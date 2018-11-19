На «Первой лиге» в Казани первокурсников превратят в студенческих лидеров

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстанским первокурсникам предлагают влиться в студенческую жизнь и развить свои лидерские качества в школе актива «Первая лига. Старт». Участие в трехдневном интенсиве бесплатное, а заявку можно подать до 3 ноября. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов.

«Программа проходит уже в юбилейный 10-й раз. В этом году уже подано около 700 заявок, мы планируем принять 180 человек», — отметил он и добавил, что программа позволяет растить студенческих лидеров для вузов и ссузов РТ.

Профильная смена пройдет на базе МЦ «Волга». Участников ждут встречи с учеными, спортсменами, политиками, бизнесменами, а также общественными и культурными деятелями РТ. Также для участников будут организованы мастер-классы и тренинги для развития лидерских качеств и навыков командной работы.

Проект позволяет вовлечь вчерашних абитуриентов в активную студенческую жизнь, отметил замминистра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов.

Подать заявку на участие могут обучающиеся первого курса образовательных организаций высшего образования и первого-второго курсов профессиональных образовательных организаций. Сделать это можно на сайте.

Далее участники должны будут пройти очное собеседование.

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