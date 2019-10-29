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Татар-информ

29 октября 2019, 12:40

Экономика и финансы

«Эссен Продакшн АГ» — лидер России по производительности труда

Экономика и финансы

«Эссен Продакшн АГ» — лидер России по производительности труда

Компания принимала участие в премии впервые и вышла на лидерские позиции с показателями производительности труда 18,81 млн руб. на человека в год.

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В этом году ежегодная премия делового портала «Управление производством» проводилась в пятый раз. Основная цель премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России» — выявить компании-лидеры в сфере производительности труда в России. Для этого были изучены данные более 5000 промышленных предприятий страны, совокупная выручка которых составила более 51% ВВП России, а суммарное количество сотрудников более 5,5 млн человек.

Премия активно поддерживается федеральным центром компетенций в сфере производительности труда в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» и имеет важное значение для экономического роста в эпоху затяжной рецессии. Основными направлениями премии стали машиностроение, металлургия, приборостроение, энергетика, пищевая, химическая, нефтегазовая и радиоэлектронная промышленность.

Тема повышения операционной эффективности и производительности труда на сегодняшний день для российских компаний — одна из приоритетных. Показатель производительности труда выносится в число ключевых, и по нему нередко оценивают работу директоров и руководителей направлений. А с тех пор, когда Президент России Владимир Путин во время майских указов 2018 года поставил задачу повышения производительности труда не ниже 5% как одну из главнейших в российской промышленности до 2024 года, этот вопрос начал глубоко и системно прорабатываться на государственном уровне.

Крупнейший производитель соусов, кетчупа, джемов, а также развивающая крупный кондитерский проект «Эссен Продакшн АГ» заняла первое место сразу в двух номинациях — «Пищевая промышленность» и «Кондитерская промышленность». Стоит отметить, что компания принимала участие в премии впервые и сразу вышла на лидерские позиции с показателями производительности труда 18,81 млн руб. на человека в год, обогнав компании Орелмасло (18,45 млн рублей на человека в год) и Истра-хлебопродукт (18,12 млн рублей на человека в год). Также «Эссен Продакшн» стала лидером в направлении «Кондитерское производство».

Генеральный директор компании Леонид Барышев говорит о том, что сегодня для расчета производительности труда уже недостаточно рассматривать объемы продукции и качество работы сотрудников, необходимо еще учитывать силу бренда. Так, российским производителям сложнее вырваться в лидеры, чем международным, только потому, что последние имеют сильные бренды и крупнейшие инвестиции. Поэтому компания в своей стратегии развития делает акцент на силе бренда.

«С точки зрения производства мы планируем полную сырьевую автоматизацию, внедрить полную бестарную упаковку, продолжать закупать также высокопроизводительные технологичные линии, инвестируя в закупку ежегодно не менее 2 млрд рублей. С точки зрения маркетинга, мы разрабатываем несколько новых брендов, которые обладают потенциалом собрать так называемую „премию бренда“. Это непростой путь, но в настоящий момент как в кондитерском, так и в соусном производстве нам удалось достигнуть лидерских позиций именно благодаря созданию сильного бренда», — отметил он.


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