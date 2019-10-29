(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). С начала года в РТ росгвардейцы поймали 60 находящихся в розыске преступников, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Сегодня вневедомственная охрана войск национальной гвардии Российской Федерации отмечает 67-летие со дня образования. Сотрудники вневедомственной охраны обеспечивают антитеррористическую защищенность объектов государственного значения (зданий правительства, объектов исторического и культурного наследия, образовательных и медицинских учреждений), а также охрану физических и юридических лиц.

К профессиональному празднику были подведены итоги деятельности управления за 9 месяцев текущего года. С начала года бойцы Росгвардии задержали 60 преступников, которые находились в розыске. Кроме того, силами росгвардейцев были задержаны 178 правонарушителей, на которых позднее были возбуждены уголовные дела.

Всего за год на пульты охраны поступило более 34 тыс. сигналов «тревога». Сотрудники 2200 раз выезжали по заявкам от территориальных отделов полиции.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям групп задержания, в текущем году, как и на протяжении нескольких лет подряд, вневедомственной охраной Росгвардии Татарстана пресечены все попытки краж с охраняемых объектов», – уточнили в пресс-службе управления.





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