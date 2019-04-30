(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Судоходная компания «Татфлот» завершит пассажирскую навигацию по Волге 11 ноября. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«Согласно расписанию, в этот день теплоход выполнит финальный рейс из Печищ с прибытием в Казань в 6.45. На сегодня продолжается выполнение четырех ежедневных рейсов до Печищ, а также одного ежедневного рейса до Ташевки – по расписанию до 10 ноября», – рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в навигацию этого года из речного порта Казани выполняются рейсы до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с заходом в Верхний Услон, до Ташевки с заходом в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, а также до Кзыл Байрака и Шеланги с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, Ташевку, Гребени.

Кроме того, из столицы Татарстана организованы рейсы до Свияжска (один ежедневный рейс) и скоростные – до Болгара и Тетюш (три ежедневных рейса).

Из речного порта Чистополя организованы рейсы до Красного Яра, а из Набережных Челнов – ежедневные рейсы до Соколок с заходом на остановочные пункты Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань.

Водные пассажирские перевозки в пригородном сообщении в Татарстане осуществляют АО «Судоходная компания “Татфлот”» и ООО «Производственное объединение нерудных материалов “Набережные Челны”».

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