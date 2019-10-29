В Челнах во время каникул около 3 тысяч детей будут посещать пришкольные лагеря

(Набережные Челны, 29 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах во время каникул пришкольные лагеря посетят 2 тыс. 900 учащихся начальных классов, сообщил журналистам начальник Управления образования и по делам молодежи исполкома города Рустем Хузин.

Лагеря откроются в 58 школах. По его словам, в Автограде во время осенних каникул школьники смогут поучаствовать более чем в ста мероприятиях. Дети смогут посетить выставки, тематические вечера, театры, также будут организованы увлекательные экскурсии с выездами в Казань, Елабугу и за пределы республики.

«Спортивные залы школ также будут открыты для ребят, которые захотят совместить отдых с подвижными играми и соревнованиями», — заметил Хузин.

В загородных лагерях оздоровительного комплекса «Саулык» отдохнут более 700 детей, которые станут участниками профильных смен. Для ребят организуют мастер-классы, профильные игры и другие досугово-развлекательные мероприятия.

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