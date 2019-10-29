Команда Тюлячинского района стала победителем соревнований на призы Минсельхоза РТ

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Команда Тюлячинского района стала победителем соревнований ХХIV чемпионата Республики Татарстан по борьбе корэш на призы Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.



Как ИА «Татар-информ» сообщили в профильном министерстве, соревнования были приурочены ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Соревнования проходили во Дворце единоборств "АК барс". В чемпионате участвовали 292 спортсмена, 51 команда, которые представляли все муниципальные районы республики», – рассказал исполнительный директор Федерации корэш Республики Татарстан Равиль Хайруллин.

По словам собеседника агентства, помимо сборных районов в соревнованиях участвовали и команды отдельных учреждений и предприятий сельскохозяйственной отрасли. К примеру, команды Казанского государственного аграрного университета, Казанской государственной академии ветеринарной медицины, ООО «Лаишевский пищекомбинат», ОАО «Заинский сахар», ООО «Саба Агро» и ряда других предприятий АПК республики.

«В командном зачете победили борцы Тюлячинского района. Второе место заняла команда Балтасинского района, третье – Кукморского района», – отметил исполнительный директор Федерации корэш РТ.

В ходе схватки борцов определились сильнейшие в семи весовых категориях.

Победителем в весовой категории до 60 кг признан Раббани Нургалиев (Актанышский район), до 70 кг – Искандер Муртазин (Альметьевский район), до 80 кг – Марат Каримов (Альметьевский район), до 90 кг – Ильнар Галимов (Елабужский район), до 100 кг – Айдар Алтынбаев (Альметьевский район), до 130 кг – Радик Салахов (Альметьевский район), свыше 130 кг – Фирдус Зайнуллин (Зеленодольский район).

Победителям и призерам соревнований вручили денежные призы, медали, кубки и дипломы.

Впереди сельских батыров ждет новый турнир. «21-23 ноября состоится чемпионат Республики Татарстан 2019 года по корэш, организаторы чемпионата – Министерство спорта республики и наша федерация. Соревнования – лично-командные, в них примут участие команды районов и городов», – сообщил Равиль Хайруллин.

Также он отметил, что цель турнира – популяризация спортивной борьбы корэш, содействие повышению мастерства борцов, выявление сильнейших борцов и команд республики для выступления на чемпионате России 2019 года, который состоится в Казани 8-9 декабря.

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