Тренер олимпийского чемпиона по плаванию: В Татарстане есть многообещающие пловцы

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В Татарстане среди молодых спортсменов есть очень многообещающие пловцы. Об этом рассказал тренер олимпийского чемпиона по плаванию Чада Ле Кло (ЮАР) Грэхэм Хилл.

«Мне довелось познакомиться с некоторыми татарстанскими спортсменами, и я считаю, что среди юношей есть очень многообещающие сильные пловцы. Они тренируются на таком высоком уровне, что это выше тех пловцов, с которыми я знаком и работал в разных странах», — поделился специалист.

Грэхэм Хилл также поделился своими ожиданиями от казанского этапа Кубка мира по плаванию, который стартует 1 ноября: «Плавание — тяжелый спорт, в котором очень сложно что-то предсказать. Есть сильные представители России, Владимир Морозов в прекрасной форме, например».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.