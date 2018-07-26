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Татар-информ

29 октября 2019, 12:15

Общество

Первый автомат для приема банок и бутылок установят в Казани в конце ноября

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Общество

Первый автомат для приема банок и бутылок установят в Казани в конце ноября

Фото: архив almetyevsk.tatar.ru

До конца года фандоматы для сбора пластиковой, алюминиевой и стеклянной тары появятся в магазинах и общественных пространствах столицы Татарстана.

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Первый автомат для сбора пластиковой, алюминиевой и стеклянной тары появится в Казани в конце ноября. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минпромторга РТ.

«В настоящее время в Казани в тестовом режиме действует „инновационный магазин“ одного из федеральных ритейлеров, где планируется запуск первого фандомата, ориентировочно в конце ноября текущего года», — отмечает пресс-служба.

До конца года аппараты для приема пластиковых, алюминиевых, стеклянных и пластиковых банок и бутылок установят в торговых сетях и общественных местах столицы Татарстана, подчеркнули в министерстве.

Сейчас бесплатно стеклянную тару может забрать у жителей компания «Без стекла».

Ранее в СМИ появилась информация, что до конца 2019 года Минпромторг РФ определит виды тары, пригодной к массовому сбору для переработки и повторного использования, а затем проведет эксперимент по сбору потребительской тары и упаковки в магазинах.
 

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