«Татарстан почтасы» лучшим почтальонам: Издания «Татмедиа» несут светлое и доброе

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). АО «Татмедиа» и «Татарстан почтасы» подвели итоги конкурса почтальонов и отделений почтовой связи и наградили лучших по итогам подписки на второе полугодие 2019 года. Денежные призы и цветы победителям вручила заместитель гендиректора медиакомпании по печатным СМИ Альфия Адиятова.

«Огромная благодарность вам — людям, которые приносят читателям наши издания, доносят до них тот труд, который делают наши журналисты, СМИ. Это очень сложная работа, но тем не менее мы понимаем, насколько это важно для людей, которые ждут наши издания. Мы с огромной благодарностью относимся к вашему труду и надеемся, что вы и дальше будете с таким же интересом рассказывать подписчикам о наших изданиях и этим поддерживать наши журналы и газеты», — сказала во вступительной речи Альфия Адиятова.

Этот конкурс проводится 12-й раз — с 2013 года. В этот раз на оценку было представлено 27 почтальонов и 26 отделений. Жюри определяло победителей по величине прироста подписки, количеству подписчиков на газету и другое.

Лучшими сельскими почтальонами по итогу 2-го полугодия 2019 года стали два человека из ОПС Муслюмово — Гульнара Маннанова и Лариса Нуриева, а также Марзия Хатимова из Рыбно-Слободского района. Вероника Злобина из ОПС Азнакаево стала Лучшим почтальоном малого города, а Лучшим городским почтальоном стала Сария Ахмерова из Чистополя.

Лучшими признали отделения почтовой связи Урманаево в Азнакаевском районе, Старый Салаусь в Балтасинском районе, Дюсьметьево в Мамадышском районе, Большие Кайбицы Кайбицкого района и Шуганка в Муслюмовском районе РТ.

В номинации «Лучший тираж по журналам» награждены отделения в Ашитбаше и Мендюш Арского района.

Почтальонам присуждались индивидуальные денежные призы по 15 тыс. рублей, а отделениям почтовой связи – по 30 тыс. рублей.

«Татарстан остается самым читающим регионом в Российской Федерации. Я считаю, только из-за того, что у нас есть такие партнеры. Потому что из всего многообразия информации в СМИ, количества изданий четко можно сказать, что только издания „Татмедиа“ несут светлое и доброе в дом, всегда актуальную, полезную информацию», — резюмировала замдиректора «Татарстан почтасы» Светлана Гришина, обращаясь к почтальонам.

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