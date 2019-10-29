Минниханов наградил главу ВГТРК орденом «Дуслык» за сотрудничество с Татарстаном

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении орденом «Дуслык» генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олега Добродеева. Документ опубликован на официальном портале руководителя республики.

«За плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан и значительный вклад в развитие средств массовой информации наградить орденом „Дуслык“ Добродеева Олега Борисовича», — указано в тексте документа.

Руководителю ВГТРК 28 октября исполнилось 60 лет. В числе тех, кто поздравил юбиляра, был и Президент РФ Владимир Путин.

«Организаторский талант и глубокое, доскональное знание всех тонкостей профессии помогают вам успешно руководить одной из крупнейших телерадиокомпаний страны, объединять вокруг поставленных задач и целей большой, сплоченный коллектив единомышленников, воплощать в жизнь востребованные и неизменно интересные проекты», — отметил в своем поздравлении Путин.

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