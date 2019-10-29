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Татар-информ

29 октября 2019, 11:20

Экономика и финансы

Эксперты рассказали об особенностях получения кредита под залог квартиры

Экономика и финансы

Эксперты рассказали об особенностях получения кредита под залог квартиры

Перед тем, как получить кредит под залог квартиры, важно выполнить одно важное условие — застраховать эту недвижимость.

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Кредит под залог квартиры — это оптимальный вариант при необходимости получить крупную сумму денег в сжатые сроки. Основное преимущество этого типа займа состоит в том, что банки предлагают меньшую процентную ставку в сравнении с программами, по которым не предусмотрен залог, а значит и переплата по кредиту будет существенно меньше.

Основной нюанс получения такого вида займа состоит в том, что на закладываемое имущество налагается обременение в ходе подписания кредитного договора. Таким образом, накладываются дополнительные ограничения на собственника жилья до момента полного возврата денег по кредитным обязательствам. То есть он не может продать, сдать или обменять свою квартиру.

Перед тем, как получить кредит под залог квартиры, важно выполнить одно важное условие — застраховать эту недвижимость.

Предлагаемые банками условия отличаются друг от друга, но общее у них все же имеется:

1. Сумма к выдаче будет зависеть от цены квартиры и ее состояния. Обычно банки выдают кредиты в объеме 60-80% от рыночной стоимости недвижимости.

2. При определении суммы кредита учитывается ликвидность квартиры. Иными словами, данное жилье должно пользоваться спросом. На данный показатель влияют такие критерии, как площадь, местоположение квартиры, общее состояние и пр.

3. Срок погашения долга достаточно большой. В среднем можно взять деньги на срок до 30 лет. При этом закладываемая квартира не должна находиться под обременением.

4. Квартира должна находиться в том регионе, в котором расположено кредитное учреждение, в котором берется займ. К примеру, если клиент является собственником квартиры во Владивостоке, а банк находится в Краснодаре, договор на кредитование не будет заключен.

5. У заемщика должна иметься регистрация в том регионе, где находится отделение банка.

Кроме того, клиент должен соответствовать требованиям, предъявляемым конкретным банком к заемщикам, и быть готовым к предоставлению необходимого пакета документов.

К обязательным для предоставления документам относят:

1. Паспортные данные. Потребуются копии всех страниц.

2. Документ, который подтвердит трудовой стаж. То есть, копия договора или трудовой книжки.

3. Справка формата 2-НДФЛ.

4. Свидетельство о праве собственности на квартиру.

5. Иные документы по недвижимости. К примеру, выписка из ЕГРП, дарственная, договор купли-продажи и пр.

6. Выписка из домовой книги.

7. Справка, подтверждающая, что у собственника нет долгов по оплате услуг ЖКХ.


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