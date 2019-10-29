Пловцы из более 20 стран проводят сборы перед этапом Кубка мира в Казани

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Пловцы из более чем 20 стран проводят сборы перед этапом Кубка мира в казанском тренировочном лагере для стипендиатов Центра развития водных видов спорта FINA. Об этом рассказал заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевич.

«Впервые в истории Казани здесь организован тренировочный лагерь международной федерации FINA, к нам приехали спортсмены из более 20 стран. Они будут принимать участие в этапе Кубка мира. Основная задача — подготовка и отбор спортсменов для Олимпиады в Токио, участие в кубках мира. В ближайшем, который примет Казань с 1 по 3 ноября, примет участие более 300 спортсменов со всего мира», — сообщил Тепавчевич.

Вдобавок он рассказал о распорядке дня пловцов и планах организации на будущий год: «Ежедневно спортсмены проводят две тренировки в воде, отдельно работают в зале. Здесь есть все условия, один из лучших тренеров мира Грэхэм Хилл. В следующем году есть план провести подобные тренировочные сборы как по плаванию, так и по синхронному плаванию и прыжкам в воду».

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