Мемориальную доску Александру Таркаеву откроют в центре Казани

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Память известного политика, бизнесмена, одного из создателей Торгово-промышленной палаты РТ увековечат в Казани. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об установлении мемориальной доски на фасаде здания палаты на улице Пушкина в Казани. Документ размещен на портале правой информации РТ.

«В этом здании в 1992 – 2009 годах жил основатель Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан, видный общественный деятель, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Александр Никитич Таркаев», – будет написано на доске.

Александр Таркаев родился в Казани, выпускник Казанского государственного университета, кандидат технических наук по специальности «Техническая кибернетика и системный анализ». В 1984 году стал лауреатом премии Совета Министров СССР в области науки и техники, участвовал в разработке госпрограмм экономического развития Татарстана, в том числе программы перехода к рыночным отношениям и программы «Жизнь после нефти».

С 1992 года до момента смерти в 2009 году занимал должность председателя Административного совета Торгово-промышленной палаты РТ.

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