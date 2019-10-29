В колонии-поселении в РТ начнут производить пять видов круп и построят новый коровник

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В колонии-поселении №17 в Мамадышском районе РТ начнут производить пять видов круп и построят новый коровник, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ.

На территории Татарстана в колониях-поселениях функционируют семь подсобных хозяйств, обеспечивающих осужденных и следственно-арестованных всеми необходимыми продуктами (мясом, молоком, овощами, мукой, картофелем, соками и даже консервами).

В начале года в КП №17 был открыт новый молочный цех, с объемом выпускаемой продукции (готового молока) порядка 1400 литров в день. Это позволяет обеспечить молоком даже отдаленные исправительные учреждения региона. Сейчас при поддержке Правительства РТ на территории колонии начато строительство нового коровника на 100 голов, что позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота и производство молока.

Кроме того, на территории КП №17 будет открыт новый крупяной цех с объемом производства 500 тонн готовой продукции в год. Новое современное оборудование позволит выпускать пять видов круп (пшено, горох, ячневую, перловую и кукурузную крупы). Цех будет способен обеспечить потребности исправительных учреждений республики на 100%. Также в планах поставки продукции в другие исправительные учреждения, а также реализация ее потребителям бюджетного сегмента республики.





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