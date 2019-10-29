Хайруллин взял в работу ситуацию вокруг «Центра парусного спорта и водного туризма»

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Вчера, 28 октября, в первый день региональной недели депутат Госдумы ФС РФ Айрат Хайруллин провел личный прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

К Айрату Хайруллину обратился председатель некоммерческого партнерства «Центр парусного спорта и водного туризма» Олег Тюрин — организатор яхт-спорта в Татарстане, директор «Центра парусного спорта» на полуострове Локомотив, капитан команды, совершившей кругосветное плавание на знаменитой яхте Nord Star — «Полярная Звезда».

Олег Тюрин попросил оказать содействие в ситуации, которая возникла в центре парусного спорта, где действия одного из руководителей вызывают сомнения.

«Этот спорт имеет очень важное значение для жителей республики. В данном яхт-клубе занимаются много детей и взрослых. Необходимо провести меры для устранения имеющихся нарушений. Заявитель обратился в Региональную приемную „Единой России“, не увидев поддержки в других структурах», — прокомментировал в рамках приема депутат.

Айрат Хайруллин пообещал предоставить опытных квалифицированных юристов для оказания содействия в этом сложном деле.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.